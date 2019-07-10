رابط طلقة: مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر Total Africa Cup of Nations ماتش نيجيريا وجنوب إفريقيا EGYPT 20

مشاهدة بث مباشر kora star – مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء الموافق 10-7-2019، تابع لايف علي cool kora بدون تقطيع، حيث يلتقي منتخب نيجيريا مع نظيره جنوب إفريقيا في نهائي مبكر ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة African cup of nations 2019، على أرضية استاد القاهرة الدولي، شاهد بث مباشر مباراة نيجيريا اليوم على yalla shoot.





موعد مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا علي YaLa EgYpT بث مباشر اليوم 10-7-2019:





مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر لحظة بلحظة



مشاهدة جميع مباريات نيجيريا اليوم من المقرر أن تبدأ أحداث مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأربعاء 10-7-2019، حيث يتطلع المنتخب النيجيري لمواصلة الزحف نحو التتويج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يسعي منتخب جنوب إفريقيا صاحب اللقب الإفريقي الوحيد لتحقيق المفاجأة الكبري وإزاحة النسور الخضراء خارج البطولة القارية.





- التشكيل المتوقع لمباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا اليوم KORA ONLINE بث مباشر:

سيبدأ منتخب نيجيريا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دانيال أكبيي

خط الدفاع: أولا أينا - كينيت أوميرو - وليام تروست - شيدوزي أوازيم

خط الوسط الدفاعي: ويلفريد نديدي - أوجينكارو إيتيبو، أحمد موسي - أليكس أيووبي - موسيس سيمون

خط الهجوم: أوديون إيجالو.





بينما سيبدأ منتخب جنوب إفريقيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دارين كيت

خط الدفاع: سيفيسو هلانتي - بوهلي مخوانازي - ثولاني هلاتشوايا - ثامسانكا مكيزي

خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو - ديان فورمان - بونجاني زونجو - بيرسي تاو

خط الهجوم: ليبو موثيبا - ثيمبينكوسي لورش.





- كيف تشاهد مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء في ربع نهائي أمم إفريقيا:

سيكون البث التليفزيوني لمباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا متاح بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس، وماكس 1، وماكس 2 بتعليق عربي مميز (حفيظ دراجي – عصام الشوالي)، كما تمنح الدولة المصرية الجماهير فرصة مشاهدة المباراة بشكل مجاني عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت.





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