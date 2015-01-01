الجونة يضع الرتوش الأخيرة لخطف صفقه هداف الألومنيوم من المصري والمقاصة

اقترب نادي الجونة من الإعلان عن صفقه انتقال ناصر ناصر هداف وصانع العاب نادي الألومنيوم، والذي كان علي وشك الانضمام رسميا لنادي المصري أوالمقاصة.

وكان مسؤولي الجونة قد نجحوا في الساعات الماضية في وضع الرتوش الأخيرة مع مسؤولي الألومنيوم من أجل الحصول علي خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي رغم اهتمام ناديي المقاصة والمصري البورسعيدي و الذي حصل مسؤوليه علي توقيع نجم الالومنيوم منذ اسبوعين.