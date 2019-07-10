يلا شوت Sport 1 Afrique مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر nigeria vs south africa كورة لايف رابط نيجيريا CA

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء الموافق 10-7-2019، لمواجهة الصدام الناري بين منتخب نيجيريا ونظيره منتخب جنوب إفريقيا، في ربع نهائي أمم إفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر حتي 19 يوليو الجاري، شاهد بث مباشر مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا على kora live بدون تقطيع.





- موعد مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا على kora star اليوم الأربعاء:

تأهل منتخب نيجيريا لدور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا بعدما تجاوز عقبة منتخب الكاميرون في دور الـ16 بالفوز عليه بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، بينما صعد منتخب جنوب إفريقيا بعد الإطاحة بأصحاب الأرض منتخب مصر بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0، وستقام مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأربعاء 10-7-2019.





- التشكيلة المتوقعة لمباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا cool kora في أمم إفريقيا:

سيبدأ منتخب نيجيريا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دانيال أكبيي، خط الدفاع: أولا أينا - كينيت أوميرو - وليام تروست - شيدوزي أوازيم، خط الوسط الدفاعي: ويلفريد نديدي - أوجينكارو إيتيبو، خط الوسط الهجومي: أحمد موسي - أليكس أيووبي - موسيس سيمون، الهجوم الصريح: أوديون إيجالو.





بينما سيبدأ منتخب جنوب إفريقيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دارين كيت، خط الدفاع: سيفيسو هلانتي - بوهلي مخوانازي - ثولاني هلاتشوايا - ثامسانكا مكيزي، خط الوسط الدفاعي: كاموهيلو موكوتجو - ديان فورمان - بونجاني زونجو، الوسط الهجومي والهجوم الصريح: بيرسي تاو - ليبو موثيبا - ثيمبينكوسي لورش.









القنوات الناقلة لبماراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في أمم إفريقيا اليوم الأربعاء CAN 2019:



تنفرد قنوات BEIN SPORTS بحقوق البث التليفزيوني والحصري لمباريات أمم إفريقيا 2019، ويمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا عبر قنوات MAX HD 1، MAX HD 2 بتعليق عربي (حفيظ دراجي – عصام الشوالي)، كما ستكون المباراة متاحة عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورة TIME SPORT المصرية، وعلي روابط البث المباشر علي الانترنت.





Kora live بث مباشر مباراة نيجيريا × جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء 10-7-2019:

كورة لايف - خدمة البث المباشر لمباراة اليوم بين نيجيريا وجنوب إفريقيا على COOL KORA، حيث تنقل المباراة المرتقبة بين نيجيريا وجنوب إفريقيا مباشرة عبر كورة أونلاين US، شاهد مباراة النسور الخضراء حصريًا على رابط الاسطورة HD، متابعة لايف مباراة جنوب إفريقيا بدون تقطيع علي رابط YOU TUBE، تابع اللقاء المرتقب من خلال روابط بث مباشر YALLA SHOOT عبر موقعنا وبدون تقطيع.



