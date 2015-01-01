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27 يوليو.. أماني السويسي تحيي حفلًا غنائيًا بمهرجان "طبرقة" بتونس

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:40 م
27 يوليو.. أماني السويسي تحيي حفلًا غنائيًا بمهرجان طبرقة بتونس
أماني السويسي
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الفجر الفني
 
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تحيي الفنانة أماني السويسي، حفلًا غنائيًا، بمهرجان طبرقة الدولي في دورته 57، السبت 27 يوليو الجاري، ضمن ليالي شيخ المهرجانات التونسية بمسرح البحر.

يذكر أن أماني السويسي، طرحت مؤخرًا، أغنيتها الجديدة "بعشقك"، عبر موقع "أنغامي، وعدد من الإذاعات العربية والمصرية، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وهندسة صوت مصطفى رؤوف.

وتحضر أماني حاليًا لعدد من الأغنيات باللهجة المصرية، والتونسية، والخليجية مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين فى مصر والوطن العربى، استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.
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