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إدريسا غاي يعبرعن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:34 م
إدريسا غاي يعبرعن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.
إدريسا غاي لاعب منتخب السنغال
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علي نبوي
 
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أعرب إدريسا غاي لاعب منتخب السنغال، عن سعادته الشديدة بالفوز والتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.


وتابع إدريسا أن ما يزيد من سعادته هو تأهل فريقه إلي نصف النهائي وأن هذا لم يحدث مع السنغال منذ فترة طويلة.


وواصل إدريسا أن فريقه نجح في استغلال ثغرة في فريق بنين تلعب عليها وكان بمكنهم إحراز أكثر من هدف بعد أن تأخر هدف الفوز إلي الشوط الثاني مشيرا إلي أنهم نفذو تعليمات المدير الفني بشكل جيد مشيرا إلي أنه يهنيء زملائه لهذا الفوز الغالي.


وأختتم جانا حديثه لانه لا يستطيع الكلام من السعادة بهدفه وتاهل السنغال لنصف النهائي.

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