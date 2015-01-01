ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جامعة نجران تعلن استيعاب جميع المتقدمين وتحدد موعد القبول الاحتياطي

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:28 م
جامعة نجران تعلن استيعاب جميع المتقدمين وتحدد موعد القبول الاحتياطي
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

أكدت جامعة نجران، اليوم الأربعاء، استيعاب جميع المتقدمين من خريجي وخريجات الثانويات، وذلك بنسبة 100%.

وفي بيان مصحوب بـ "إنفوجراف"، قالت الجامعة: بعد أن أغلقت الجامعة مطلع  الأسبوع الحالي مرحلة القبول الرئيسي على البوابة الإلكترونية  للعام الجامعي 1440 / 1441، والذي استمر ما يقارب ثلاثة أسابيع، تم استيعاب جميع المتقدمين من خريجي وخريجات ثانويات المنطقة وشرورة لآخر أربع سنوات، بالإضافة إلى بعض خريجي وخريجات المناطق المجاورة، وذلك بنسبة 100%.

 وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير بن حسن العمري، أنه تم استيعاب المتقدمين والمتقدمات ممن استوفوا الشروط الواجب توفرها للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي القادم، موضحًا أن نتائج القبول في جميع المراحل شملت استيعاب خريجي وخريجات ثانويات منطقة نجران وشرورة، وبعض خريجي وخريجات المناطق المجاورة من عام 1436- 1439، وكذلك خريجي وخريجات الثانويات من بعض المناطق الأخرى لآخر عامين على السنة التحضيرية فقط.

وأشار العمري، إلى أن العمادة أتاحت إرفاق المستندات إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية كإحدى الخدمات التي وفرتها العمادة ضمن 51 خدمة إلكترونية، شملت إصدار الطالب الرقم الجامعي إلكترونيًّا؛ لتصبح جميع عمليات القبول إلكترونية؛ منذ تقديم المتقدم طلب القبول حتى انتظامه على مقاعد الدراسة الجامعية.

ونوه العمري، إلى أن مرحلة القبول الاحتياطي ستنطلق بتاريخ 18 ذو القعدة، وتستمر لمدة أسبوع على أن تعلن النتائج بتاريخ 28 من نفس الشهر.

Advertisements
المزيد عن: موعد جامعة نجران المتقدمين القبول الاحتياطي استيعاب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
1
x
18:00
0
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا