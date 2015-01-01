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ماجد عبد التواب يتأهل إلى نهائي بطولة بيارتز الدولية للجولف

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:30 م
ماجد عبد التواب يتأهل إلى نهائي بطولة بيارتز الدولية للجولف
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الفجر الرياضي
 
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نجح لاعب منتخب مصر ونادى بالم هيلز للجولف فى التأهل إلى نهائي بطولة بيارتز الدولية للجولف المقامة حاليا فى فرنسا .


وتمكن ماجد عبد التواب من اجتياز الدور الاول للبطولة بعدما سجل سبع ضربات فوق المعدل باليوم الاول .


واجاد اللاعب الدولى ماجد عبد التواب فى اليوم الثانى ليسجل ضربتين تحت المعدل ويحجز مكانه فى الدور النهائي الذى سيقام يومى السبت والاحد المقبلين .


ومن جانبه اثنى نائب رئيس اتحاد الجولف تيمور ابو الخير بالنتيجة التى حققها ماجد عبد التواب وبالاداء الذى ظهر عليه خاصة فى اليوم الثانى من المنافسات حيث تفوق على نفسه واستطاع العودة مرة اخرى .


وتمنى ابو الخير مواصلة اللاعب تقديم الافضل خاصة فى الجولة النهائية وتحقيق افضل مركز للجولف المصرى فى البطولة الدولية .

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