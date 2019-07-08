بوابة الازهر الالكترونية | اعرف حركة ترقيات الازهر 2019 | الاستعلام عن حركة ترقيات لمعلمي الأزهر بالرقم القومي | AL AZHR

أعلن الأزهر الشريف أكبر حركة ترقيات لمعلمى الأزهر، حيث شملت ترقية 61570 معلما ومعلمة بنسبة تترواح 40% من عدد العاملين بالأزهر الشريف، ممن اجتازوا الدورة التأهيلية بالأكاديمية المهنية للمعلمين.





حركة ترقيات لمعلمي الأزهر 2019 من خلال بوابة الازهر، وذلك بعد أن تم اعتمادها فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، لأكبر حركة ترقيات الازهر في تاريخ التعليم الأزهري، وازدادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث عن طريقة الاستعلام عن ترقيات معلمي الأزهر الشريف بالرقم القومي، ونستعرض لحضرتكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة طريقة الاستعلام عن ترقيات معلمين الازهر من خلال الرابط الرسمي لموقع بوابه الازهر الالكترونية ( اضغط هنا ). ونقدم لكم اليوم





بوابة الازهر ترقيات

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، ترقيات المعلمين والمعلمات والتعرف عليها من خلال بوابه الازهر الالكترونية، وبلغ عدد حركة ترقيات معلمي الازهر 2019 إلى 61570 ألف معلم ومعلمة بمختلف المعاهد الأزهرية في جميع محافظات مصر، وبلغت نسبة المعلمين والمعلمات الحاصلين على الترقية 40% من معلمين ومعلمات الأزهر الشريف، وذلك لمن تمكنوا من اجتياز الدورة التأهيلية بأكاديمية المعلمين المهنية بنجاح.





حركة ترقيات الازهر

نقدم لكم خطوة بخطوة طريقة الاستعلام عن حركة ترقيات الازهر بالرقم القومي للمعلمين والمعلمات وذلك من خلال رابط بوابة الازهر الالكترونية، وشملت حركة ترقيات الازهر جميع المعلمين وكذلك الأخصائي الاجتماعي والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكاتب، والآن اعرفوا شروط حركة ترقيات الازهر:-





- أن يكون المعلم على رأس العمل ويكون اجتاز مدة الترقية 5 سنوات من تاريخ الدرجة الأدنى.





- استيفاء شروط الأكاديمية المهنية للمعلمين.





ترقيات الازهر 2019

حركة ترقيات الازهر 2019 بالرقم القومي عبر موقع بوابه الازهر الالكترونية، وذلك من خلال المنطقة الأزهرية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، ويمكن الاستعلام عنحركة ترقيات الازهر 2019 (حركة ترقيات معلمي الأزهر الشريف. نستعرض لحضراتكم رابط الاستعلام عنعبر موقع، وذلك من خلال المنطقة الأزهرية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، ويمكن الاستعلام عن اضغط هنا ) عبر رابط استعلام



