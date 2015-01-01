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إدريسا غاي أفضل لاعب في مبارة منتخب السنغال و بنين

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:20 م
إدريسا غاي أفضل لاعب في مبارة منتخب السنغال و بنين
إدريسا غاي
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علي نبوي
 
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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩، فوز إدريسا غاي بجائزة أفضل لاعب في مبارة منتخب السنغال أمام بنين، والتي أقيمت منذ قليل في الدور ربع النهائي من البطولة.


وظهر إدريسا بمستوى مميز للغاية في المباراة، حيث أحرز هدف المباراة الوحيد والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.


وتأهل منتخب السنغال للدور نصف النهائي من البطولة، حيث سينتظر الفائز من مباراة تونس ومدغشقر التي ستقام غدًا الخميس.

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