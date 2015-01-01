أيمن حمزة: 25% حجم الاحتياطي الحالي من الطاقة الكهربائية

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بتطوير الشبكات وجودة الخدمة خاصة في الصعيد، لافتَا إلى أن حجم الاحتياطي الحالي من الكهرباء، يقدر بـ25% من احتياجات مصر من الكهرباء.



وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الوزارة تعمل على تطوير محطات الكهرباء بشكل كبير للغاية خلال المرحلة الحالية، لافتَا إلى أن الدولة كانت تنفق على تطوير محطات الكهرباء سنويًا مليار جنيه واحد فقط، لكن في آخر عامين تم انفاق 22 مليار جنيه على عمليات تطوير محطات الكهرباء، معقبًا: "ما يحدث حاليًا في تطوير الكهرباء لم يحدث في مصر سابقًا".



ولفت إلى أن وجود بعض الانقطاعات في بعض المناطق، يرجع إلى قدم شبكات الكهرباء، لذلك تعمل الوزارة حاليًا على تطوير الشبكات بالكامل.

