إصابة 11 شخصا في حادث مروري بالعياط

أصيب 11 شخصا، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وجار نقلهم إلى المستشفي ورفع حطام الحادث، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور إنتقل رجال المرور، وتبين أنه حال سير سيارة ميكروباص بطريق الزراعات، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى انقلابها، وأسفر الحادث عن إصابة 11 من مستقليها.



