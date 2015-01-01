تواصل فعاليات مبادرة جامعة الفيوم لتطوير قرية دسيا
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:19 م
ريهام على
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تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس الجامعة نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع ندوات توعية بقضايا المرأة بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم وجمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية والوحدة المحلية بقرية دسيا، بحضور الأستاذة ليلى طه قاسم مقرر المجلس القومى للمرأة بالفيوم والأستاذة سوزان عبد القادر مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة والأستاذ جمال نبوي عبد الصمد رئيس الوحدة المحلية بقرية دسيا وذلك صباح اليوم الأربعاء بمقر الوحدة الصحية وقاعة الوحدة المحلية بالقرية.
تناولت الندوات موضوعات تهم المرأة منها الزواج المبكر وتنظيم الأسرة وتوفير المصادر لعمل المشروعات الصغيرة وتوعية عن مواجهة الأمية وختان الإناث وعلاج سرطان الثدى.
وأشارت الأستاذة "ليلى طه" مقرر المجلس القومى للمرأة، خلال الندوة الأولى التي عقدت بالوحدة الصحية على ضرورة توعية الأسرة بأخطار الزواج المبكر، وما يترتب عليه من ضياع حقوق للمرأة والأبناء، مطالبة جميع الجهات وخاصة الأزهر الشريف والأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة التوعية بأخطار هذا الزواج.
وأوصت الندوة بتكوين فريق عمل من كافة التخصصات للاتصال المباشر بالجمهور في القرى لمحاولة القضاء على ظاهرة ختان الإناث، وإظهار الروح السمحة للديانات السماوية لكونها تحترم كرامة الإنسان، واستخدام استراتيجية الإقناع لتغيير الثقافة والعادات السلبية السائدة في المجتمع، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية لنشر الوعي بين المواطنين في القرى الأكثر فقرا، والاهتمام بعقد دورات تدريبية لتأهيل الفتيات قبل الزواج.
ودارت الندوة الثانية التي عقدت بقاعة الوحدة المحلية حول ضرورة توعية السيدات بالقرية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي التي تنفذ حاليا في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المرأة وتنظيم الأسرة وكيفية عمل المشروعات الصغيرة التي تخدم الأسرة والمجتمع وعمل الرقم القومي للسيدات.
تناولت الندوات موضوعات تهم المرأة منها الزواج المبكر وتنظيم الأسرة وتوفير المصادر لعمل المشروعات الصغيرة وتوعية عن مواجهة الأمية وختان الإناث وعلاج سرطان الثدى.
وأشارت الأستاذة "ليلى طه" مقرر المجلس القومى للمرأة، خلال الندوة الأولى التي عقدت بالوحدة الصحية على ضرورة توعية الأسرة بأخطار الزواج المبكر، وما يترتب عليه من ضياع حقوق للمرأة والأبناء، مطالبة جميع الجهات وخاصة الأزهر الشريف والأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة التوعية بأخطار هذا الزواج.
وأوصت الندوة بتكوين فريق عمل من كافة التخصصات للاتصال المباشر بالجمهور في القرى لمحاولة القضاء على ظاهرة ختان الإناث، وإظهار الروح السمحة للديانات السماوية لكونها تحترم كرامة الإنسان، واستخدام استراتيجية الإقناع لتغيير الثقافة والعادات السلبية السائدة في المجتمع، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية لنشر الوعي بين المواطنين في القرى الأكثر فقرا، والاهتمام بعقد دورات تدريبية لتأهيل الفتيات قبل الزواج.
ودارت الندوة الثانية التي عقدت بقاعة الوحدة المحلية حول ضرورة توعية السيدات بالقرية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي التي تنفذ حاليا في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المرأة وتنظيم الأسرة وكيفية عمل المشروعات الصغيرة التي تخدم الأسرة والمجتمع وعمل الرقم القومي للسيدات.
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