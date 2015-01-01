تواصل فعاليات مبادرة جامعة الفيوم لتطوير قرية دسيا

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تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس الجامعة نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع ‏ندوات توعية بقضايا المرأة بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم وجمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية ‏والوحدة المحلية بقرية دسيا، بحضور الأستاذة ليلى طه ‏قاسم مقرر المجلس القومى للمرأة بالفيوم والأستاذة سوزان عبد القادر مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة والأستاذ جمال نبوي عبد الصمد رئيس الوحدة المحلية بقرية دسيا وذلك ‏صباح اليوم الأربعاء بمقر الوحدة الصحية وقاعة الوحدة المحلية بالقرية.‏



تناولت الندوات موضوعات تهم المرأة منها الزواج المبكر وتنظيم الأسرة وتوفير المصادر لعمل المشروعات الصغيرة ‏وتوعية عن مواجهة الأمية وختان الإناث وعلاج سرطان الثدى.‏



وأشارت الأستاذة "ليلى طه" مقرر المجلس القومى للمرأة، خلال الندوة الأولى التي عقدت بالوحدة الصحية على ضرورة توعية الأسرة بأخطار الزواج المبكر، وما ‏يترتب عليه من ضياع حقوق للمرأة والأبناء، مطالبة جميع الجهات وخاصة الأزهر الشريف والأوقاف والتربية ‏والتعليم والشباب والرياضة التوعية بأخطار هذا الزواج.‏



‏ وأوصت الندوة بتكوين فريق عمل من كافة التخصصات للاتصال المباشر بالجمهور في القرى لمحاولة القضاء على ‏ظاهرة ختان الإناث، وإظهار الروح السمحة للديانات السماوية لكونها تحترم كرامة الإنسان، واستخدام استراتيجية ‏الإقناع لتغيير الثقافة والعادات السلبية السائدة في المجتمع، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية لنشر ‏الوعي بين المواطنين في القرى الأكثر فقرا، والاهتمام بعقد دورات تدريبية لتأهيل الفتيات قبل الزواج‎.‎



ودارت الندوة الثانية التي عقدت بقاعة الوحدة المحلية حول ضرورة توعية السيدات بالقرية بأهمية الكشف المبكر ‏عن مرض سرطان الثدي التي تنفذ حاليا في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المرأة وتنظيم الأسرة وكيفية ‏عمل المشروعات الصغيرة التي تخدم الأسرة والمجتمع وعمل الرقم القومي للسيدات.

