ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"نور الشمس" لراندا حافظ تتصدر الأغاني بالإذاعات التركية (فيديو)

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:17 م
نور الشمس لراندا حافظ تتصدر الأغاني بالإذاعات التركية (فيديو)
راندا حافظ
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
قبل أيام قليلة من طرح ألبومها الجديد تصدرت أغنية المطربة راندا حافظ، "نور الشمس"، ترتيب الأغاني الجديدة في عدد من الإذاعات التركية وقدم راديو "مولا" التركي الشهير حلقة خاصة عن راندا حافظ وتحدث مقدم البرنامج فى الحلقة عن أغنيتها السابقة "جوايا كتير" والتى تم غنائها بأكثر من لغة منها التركية والاسبانية والروسية، كما تم طرحها فى العديد من الألبومات العالمية

أغنية "جوايا كتير" من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع حسن الشافعي والنسخة الثانية منها بتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت الأغنية نجاح كبير فى النسخة التركية والتي غناها المطرب التركي الشهير سنان أقتشيل فى عام 2011 بعد عامين من طرح ألبوم راندا حافظ "ميالة" في عام 2009

من جهة أخرى تطرح راندا حافظ ألبومها الجديد خلال أيام والذى تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أمير طعيمة، نور عبدالله، أحمد الجندى، عصام حسنى، إيهاب عبدالواحد، محمد النادى، مدين، أحمد صلاح حسنى، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبى، إسلام زكى، خالد عز، نادر حمدى، وسام عبدالمنعم، وأحمد إبراهيم‫ والألبوم من إنتاج شركة روتانا.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
1
x
18:00
0
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا