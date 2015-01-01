"نور الشمس" لراندا حافظ تتصدر الأغاني بالإذاعات التركية (فيديو)

قبل أيام قليلة من طرح ألبومها الجديد تصدرت أغنية المطربة راندا حافظ، "نور الشمس"، ترتيب الأغاني الجديدة في عدد من الإذاعات التركية وقدم راديو "مولا" التركي الشهير حلقة خاصة عن راندا حافظ وتحدث مقدم البرنامج فى الحلقة عن أغنيتها السابقة "جوايا كتير" والتى تم غنائها بأكثر من لغة منها التركية والاسبانية والروسية، كما تم طرحها فى العديد من الألبومات العالمية





أغنية "جوايا كتير" من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع حسن الشافعي والنسخة الثانية منها بتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت الأغنية نجاح كبير فى النسخة التركية والتي غناها المطرب التركي الشهير سنان أقتشيل فى عام 2011 بعد عامين من طرح ألبوم راندا حافظ "ميالة" في عام 2009





من جهة أخرى تطرح راندا حافظ ألبومها الجديد خلال أيام والذى تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أمير طعيمة، نور عبدالله، أحمد الجندى، عصام حسنى، إيهاب عبدالواحد، محمد النادى، مدين، أحمد صلاح حسنى، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبى، إسلام زكى، خالد عز، نادر حمدى، وسام عبدالمنعم، وأحمد إبراهيم‫ والألبوم من إنتاج شركة روتانا.