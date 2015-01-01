YALLA يويتوب live: مباراة السنغال وبنين بث مباشر يلا شوت Senegal مُشاهدة مباراة السنغال توداي كورة ستار BEIN MAX
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:15 م
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة يلا شوت بلس مشاهدة مباراة السنغال وبنين في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية بث مباشر كورة لايف ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر بالفترة ما بين 22 يونيو وحتي 19 يوليو الجاري.
موعد مباراة السنغال وبنين والقنوات الناقلة والمفتوحة للمباراة:
يخوض منتخب السنغال مواجهة اليوم أمام بنين في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وسيتم نقل المباراة على قناة تايم سبورت المصرية وعلى قناة بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري لمباريات كأس الامم الإفريقية 2019، مشاهدة يلاشوت حصري مباراة السنغال وبنين ضمن اهم مباريات اليوم بث مباشر كورة ستار بدون تقطيع yalla shoot
تشكيلة السنغال المتوقعة أمام بنين:
حراسة المرمي: ألفريد جوميس.
خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – ساليف ساني – لاميني جاساما.
خط الوسط: بادو ندياي – إدريسا جايي- هنري سايفيت.
خط الهجوم: ساديو ماني – إسماعيلا سار – مباي نيانج.
تشكيلة بنين المتوقعة أمام السنغال:
حراسة المرمى: فارنولي
خط الدفاع: بارازي، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو
خط الوسط: دالميدا، أديوتي، بوتى، سوكو
خط الهجوم: ستيف مونييه
حظوظ المنتخبين في الوصول لنصف نهائي البطولة:
لاشك أن التاريخ والفوارق في الإمكانيات ترجح كافة المنتخب السنغالي للفوز على منتخب بنين مساء اليوم نظراً للخبرة الطويلة للمنتخب في بطولة إفريقيا كما أنه لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين في أوروبا ولذلك قد تصب الكفة في مصلحة منتخب السنغال.
ولمشاهدة مباراة السنغال وبنين كورة ستار بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع في ربع نهائي بطولة إفريقيا المقامة في مصر والتي ستقام على ملعب استاد الدفاع الجوي مساء اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة في لقاء صعب ينتظره الملايين من عشاق كرة القدم الإفريقية.
موعد مباراة السنغال وبنين والقنوات الناقلة والمفتوحة للمباراة:
يخوض منتخب السنغال مواجهة اليوم أمام بنين في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وسيتم نقل المباراة على قناة تايم سبورت المصرية وعلى قناة بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري لمباريات كأس الامم الإفريقية 2019، مشاهدة يلاشوت حصري مباراة السنغال وبنين ضمن اهم مباريات اليوم بث مباشر كورة ستار بدون تقطيع yalla shoot
|مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر لحظة بلحظة
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تشكيلة السنغال المتوقعة أمام بنين:
حراسة المرمي: ألفريد جوميس.
خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – ساليف ساني – لاميني جاساما.
خط الوسط: بادو ندياي – إدريسا جايي- هنري سايفيت.
خط الهجوم: ساديو ماني – إسماعيلا سار – مباي نيانج.
تشكيلة بنين المتوقعة أمام السنغال:
حراسة المرمى: فارنولي
خط الدفاع: بارازي، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو
خط الوسط: دالميدا، أديوتي، بوتى، سوكو
خط الهجوم: ستيف مونييه
حظوظ المنتخبين في الوصول لنصف نهائي البطولة:
لاشك أن التاريخ والفوارق في الإمكانيات ترجح كافة المنتخب السنغالي للفوز على منتخب بنين مساء اليوم نظراً للخبرة الطويلة للمنتخب في بطولة إفريقيا كما أنه لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين في أوروبا ولذلك قد تصب الكفة في مصلحة منتخب السنغال.
ولمشاهدة مباراة السنغال وبنين كورة ستار بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع في ربع نهائي بطولة إفريقيا المقامة في مصر والتي ستقام على ملعب استاد الدفاع الجوي مساء اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة في لقاء صعب ينتظره الملايين من عشاق كرة القدم الإفريقية.
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