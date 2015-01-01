YALLA يويتوب live: مباراة السنغال وبنين بث مباشر يلا شوت Senegal مُشاهدة مباراة السنغال توداي كورة ستار BEIN MAX

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة يلا شوت بلس مشاهدة مباراة السنغال وبنين في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية بث مباشر كورة لايف ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر بالفترة ما بين 22

يونيو وحتي 19 يوليو الجاري.





موعد مباراة السنغال وبنين والقنوات الناقلة والمفتوحة للمباراة:

يخوض منتخب السنغال مواجهة اليوم أمام بنين في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وسيتم نقل المباراة على قناة تايم سبورت المصرية وعلى قناة بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري لمباريات كأس الامم الإفريقية 2019، مشاهدة يلاشوت حصري مباراة السنغال وبنين ضمن اهم مباريات اليوم بث مباشر كورة ستار بدون تقطيع yalla shoot



مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر لحظة بلحظة



مشاهدة جميع مباريات السنغال اليوم موعد مباراة السنغال وبنين والقنوات الناقلة والمفتوحة للمباراة:يخوض منتخب السنغال مواجهة اليوم أمام بنين في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وسيتم نقل المباراة على قناة تايم سبورت المصرية وعلى قناة بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري لمباريات كأس الامم الإفريقية 2019، مشاهدة يلاشوت حصري مباراة السنغال وبنين ضمن اهم مباريات اليوم بث مباشر كورة ستار بدون تقطيع yalla shoot





تشكيلة السنغال المتوقعة أمام بنين:

حراسة المرمي: ألفريد جوميس.



خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – ساليف ساني – لاميني جاساما.



خط الوسط: بادو ندياي – إدريسا جايي- هنري سايفيت.



خط الهجوم: ساديو ماني – إسماعيلا سار – مباي نيانج.





تشكيلة بنين المتوقعة أمام السنغال:

حراسة المرمى: فارنولي



خط الدفاع: بارازي، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو



خط الوسط: دالميدا، أديوتي، بوتى، سوكو



خط الهجوم: ستيف مونييه





حظوظ المنتخبين في الوصول لنصف نهائي البطولة:

لاشك أن التاريخ والفوارق في الإمكانيات ترجح كافة المنتخب السنغالي للفوز على منتخب بنين مساء اليوم نظراً للخبرة الطويلة للمنتخب في بطولة إفريقيا كما أنه لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين في أوروبا ولذلك قد تصب الكفة في مصلحة منتخب السنغال.