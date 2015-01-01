الزمالك يفوز على دوكسا يهدف في ثالث وديات معسكر قبرص



وشهدت المباراة سيطرة كاملة من لاعبي الزمالك ، واهدار العديد من الفرص السهلة خلال شوطي اللقاء ، حيث كان التفوق للفارس الأبيض على مدار ال 90 دقيقة.



وشهد الشوط الأول من المباراة ، إهدار لاعبو الزمالك العديد من ا لفرص السهلة، منها كره عرضيه من حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، سددها محمد عنتر بجوار القائم.



وسدد محمد حسن ، كرة صاروخية مرت بجوار القائم ، واطلق إبراهيم حسن قذيفة ارتطمت بالقائم .وسدد يوسف حسن كرة علت العارضة ، وانقذ حارس مرمى الفريق القبرصي فرص قذيفة من إبراهيم حسن، وينفذ الحارس قذيفة ،لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.





وخلال الشوط الثاني دفع خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة لأوباما بدل من يوسف حسن، واستمر ضغط لاعبي الزمالك واعتماد المنافس علي دفاع المنطقة وأحرز عنتر هدفا من تمريره حفني وسدد أيمن حفني كرة علت العارضة .



ولعب محمد ابراهيم بدلا من حميد احداد ، ومحمد عبد الغني بدلا من محمد عبد السلام ، وأحمد سيد زيزو بدلا من محمد حسن ،، ويوسف محمود مكان محمد عنتر .



كما شار ك أحمد مدبولي بدلا من إبراهيم حسن، وعمر السعيد بدلا من أيمن حفني وحاصر الزمالك المنافس في نصف ملعبه وسط تكتل دفاعي وتضيع فرص عديده منها كرة ارتطمت بالقائم من تصويبه رائعه لمحمد ابراهيم واخري تسديده من زيزو.



وفرصه ضائعة من السعيد من تمريره مدبولي وأخرى عرضيه من محمد ابراهيم لم تجد من يقابلها، وفرصة أخري من خلال رأسيه من عبد الغني من ضربة ركنية ينقذها الحارس ويضيع انفراد آخر من عمر السعيد من تمريره حريريه لمحمد ابراهيم.

انتهت مباراة الزمالك ودكسا القبرصي بفوز الزمالك بهدف نظيف احرزه محمد عنتر في الدقيفه السادسه من الشوط الثاني في ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكر قبرص ، في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري .