خبير قانوني: مصر تستطيع منع تداول رأس "توت عنخ آمون" بموجب اتفاقية اليونسكو
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:05 م
كساب أحمد
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قال مساعد عبدالعاطي، الخبير في الشئون القانونية، إن مصر لم تتأخر في التحرك من أجل استرداد رأس توت عنخ آمون، لافتَا إلى أن مصر احتجت رسميًا، بمجرد بيع الرأس وكلفت مكتب محاماة في بريطانيا، لمقاضاة دار المزادات التي قامت ببيع هذه الرأس.
وتابع "عبدالعاطي"، خلال حواره مع فضائية "سكاي نيوز"، مساء الأربعاء، أن مصر من خلال الإنتربول الدولي، تستطيع منع تداول رأس توت عنخ آمون، بموجب اتفاقية اليونسكو لعدم الاتجار في الآثار، التي انضمت إليها بريطانيا في عام 1970.
ولفت إلى ان دار المزادات عليها أن تظهر سند الملكية لهذه الرأس، لافتَا إلى أن الدولة المصرية لديها كافة المستندات لرفع دعوى مدنية ومقاضاة صالة المزادات البريطانية.
وتابع "عبدالعاطي"، خلال حواره مع فضائية "سكاي نيوز"، مساء الأربعاء، أن مصر من خلال الإنتربول الدولي، تستطيع منع تداول رأس توت عنخ آمون، بموجب اتفاقية اليونسكو لعدم الاتجار في الآثار، التي انضمت إليها بريطانيا في عام 1970.
ولفت إلى ان دار المزادات عليها أن تظهر سند الملكية لهذه الرأس، لافتَا إلى أن الدولة المصرية لديها كافة المستندات لرفع دعوى مدنية ومقاضاة صالة المزادات البريطانية.
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