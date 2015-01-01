بلس 7SRII لايف: مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر يلا شوت تو يو Yalla 4kora السنغال وبنين GOA TV

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موعد مباراة السنغال امام بنين في امم افريقيا





مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر لحظة بلحظة



مشاهدة جميع مباريات السنغال اليوم يستضيف ملعب الدفاع الجوي " 30 يونيو" اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة بتوقيت تونس والمغرب متابعة حصرية عبر موقع يلا كورة لايف yalla kora live وتنقل مباراة السنغال وبنين عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 HD + 2 HD بث مباشر وعبر موقع كورة لايف kora live.





التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال امام بنين

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع:لامين جاساما-شيخو كوياتي- كاليدو كوليبالي- ساليو سيسيه

في خط الوسط:إدريسا جاي-إسماعيل سار-هنري سايفت

في خط الهجوم: إليون نداي- مباي نيانج- ساديو ماني





التشكيلة المتوقع لمنتخب بنين امام السنغال

حراسة المرمى: فارنولي

خط الدفاع: بارازي- أديليهو- أدينون- فيردون-إيمورو

خط الوسط: دالميدا- أديوتي-بوتى-سوكو

خط الهجوم: ستيف مونييه





مشاهدة مباراة منتخب السنغال امام بنين في امم افريقيا 2019

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