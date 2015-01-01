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رئيس الاحتياطى الفيدرالي: الرئيس الأمريكي لا يمتلك السلطة لعزلي من منصبى

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:02 م
رئيس الاحتياطى الفيدرالي: الرئيس الأمريكي لا يمتلك السلطة لعزلي من منصبى
جيروم باول
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وكالات
 
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قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الرئيس الأمريكي لا يمتلك السلطة لعزله حينما يرفض مغاردة منصبه، ذكر رئيس الفيدرالي: "القانون أعطاني 4 سنوات أنا أريد أن أكمل فترة ولايتي".

ورداً على سؤال ماذا ستفعل إذا تلقيت مكالمة من ترامب يخبرك فيها بأنه سوف يعزلك ويطالبك بالاستقالة من رئاسة الفيدرالي، قال باول أثناء شهادته أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء: "بالطبع، لن أفعل ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي هاجم باول كثيراً بسبب معدلات الفائدة المرتفعة ما أدى إلى زيادة التكهنات بشأن تفكير ترامب في عزله.

وفي سياق آخر، أوضح باول أن تقرير الوظائف الأمريكي القوي خلال الشهر الماضي لم يغير توقعات الفيدرالي بشأن السياسة النقدية واحتمالية خفض معدل الفائدة.

وأضاف رئيس الفيدرالي: "أعتقد أنه منذ اجتماع الشهر الماضي وحتى فترة ما قبل ذلك، استمرت البيانات المخيبة للآمال في جميع أنحاء أوروبا وحول آسيا وما زال هذا الأمر مهمًا".

وتابع باول: "هناك ضعف في التصنيع والتجارة والاستثمارفي جميع أنحاء العالم، وفي الولايات المتحدة حصلنا على تقرير الوظائف الذي كان إيجابيًا وهذا خبر رائع، وأود أن أقول إن البيانات الأمريكية جاءت كما هو متوقع".

وكان رئيس الفيدرالي أشار إلى تزايد حالات عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة.
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