أشرف عبدالباقي وفرقة "جريمة في المعادي" يؤدون مناسك العمرة (صور)
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:00 م
الفجر الفني
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استغل الفنان أشرف عبدالباقي، تواجده مع فرقة مسرحية "جريمة في المعادي"، في المملكة العربية السعوجية لإقامة عدد من العروض هناك، واصتحب الفرقة لتأدية مناسك العمرة.
ويعرض أشرف عيد الباقي مسرحيته "جريما في المعادي" في السعودية اليوم 10 يوليو، وحتى 13 يوليو، وذلك على المسرح العربي بجدة، وذلك ضمن فعاليات "موسم جدة".
مسرحية "جريما في المعادي"، أو "the play that goes wrong" هي رواية كوميدية إنجليزية والتي حصل أشرف عبد الباقي على حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.
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