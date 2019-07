أشرف عبدالباقي وفرقة "جريمة في المعادي" يؤدون مناسك العمرة (صور)

ويعرض أشرف عيد الباقي مسرحيته "جريما في المعادي" في السعودية اليوم 10 يوليو، وحتى 13 يوليو، وذلك على المسرح العربي بجدة، وذلك ضمن فعاليات "موسم جدة".





مسرحية "جريما في المعادي"، أو "the play that goes wrong" هي رواية كوميدية إنجليزية والتي حصل أشرف عبد الباقي على حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.