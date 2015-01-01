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التفاؤل يسود تدريبات نسور قرطاج قبل مواجهه مدغشقر

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:58 م
التفاؤل يسود تدريبات نسور قرطاج قبل مواجهه مدغشقر
مران تونس
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علي نبوي
 
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يخوض المنتخب التونسي حاليا على ستاد الشمس مرانه الأخير استعدادا لمواجهة مدغشقر التى ستقام غدا في التاسعه مساء على ستاد السلام ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة الامم الافريقية.


ووضح على لاعبي الفريق الحالة المعنوية المرتفعة والتفاؤل على وجوه اللاعبين بعد الفوز في دور السته عشر على منتخب غانا بركلات الترجيح.

وفضل الان جريس الاكتفاء بأداء تدريب خفيف وفك العضلات وتأدية بعض الجمل الفنية خوفا من تعرض اللاعبين للإرهاق بعدما اشتكى الان جريس من الاجهاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباج اليوم.

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