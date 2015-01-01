إحدى المشاركات في "كيب تاون": الشعب المصري ودود.. وأتمنى حضور منتدى شباب العالم

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أكدت ميجن ورنر، التي قامت بقيادة فريق من الشباب لتصنيع طائرة "سيلنج 4" والطيران بها من كيب تاون للقاهرة، أنها سعيدة بوجودها في مصر.



وأشادت "ميجن"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "ten" اليوم الأربعاء، بالشعب المصر، قائلة إنه لأن ودود ومحب للغاية، لافتة إلى أنها حزنت بشدة عند خروج مصر من تصفيات أمم أفريقيا؛ لأنها تحب مصر رغم أنها كانت تواجه منتخب بلدها.



وأبدت رغبتها وأمنتها في حضور منتدي شباب العالم الذي تنظمه مصر هذا العام.

