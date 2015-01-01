ما بين مصري وأجنبي .. 10 مدربين كبار متاحين لخلافة "أجيري" في منتخب الفراعنة

بعدما أعلن المهندس هاني أبوريدة رئيس إتحاد الكرة المصري، إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري عقب إخفاق المنتخب في بطولة أمم إفريقيا، أصبح الشغل الشاغل للقائمين على الكرة المصرية التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة منتخب الفراعنة خلال المرحلة القادمة.





وينقسم الشارع الكروي المصري حول هوية مدرب منتخب مصر الجديد، حيث يري البعض ضرورة التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية وخبرات كبيرة، بينما يري الفريق الآخر أن هذه المرحلة تحتاج لمدرب مصري كبير صاحب شخصية قوية وخبرات تدريبية يستطيع لم الشمل وإعادة الاستقرار للمنتخب الوطني قبل الارتباطات الهامة القادمة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المدربين أجانب ومصريين والذين لا يرتبطون بأندية في الوقت الحالي، ويمكن التفاوض معهم بشأن قيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة:-





1- جوزيه مورينيو:

يأتي على رأس المدربين المتاحين لمنتخب مصر في الفترة الحالية البرتغالي جوزيه مورينيو صاحب الـ56 عامًا، والذي يمتلك سيرة ذاتية قوية، حيث يعتبر واحد من أفضل المدربين في العالم، سبق وتولي تدريب أندية سبورتنج لشبونة، وبورتو وبنفيكا، وانتر ميلان، وتشيلسي، وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وحصد خلال مسيرته العديد من الألقاب والبطولات، ولا يرتبط بأي نادي منذ رحيله عن اليونايتد في 18 ديسمبر 2018.





2- ماسيمليانو أليجري:

أصبح المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري صاحب الـ 51 عامًا، بدون نادي بعد رحيله عن تدريب يوفنتوس في 17 مايو الماضي، وسبق وتولي "أليجري" تدريب عدة أندية إيطالية أبرزها، يوفنتوس وميلان، وساسولو وسبال وكالياري، وحقق لقب الدوري الإيطالي 6 مرات مع اليوفي وميلان، كما فاز بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.





3- كلاوديو رانييري:

المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري صاحب معجزة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، لا يرتبط حاليًا بتدريب أي فريق، بعد رحيله مؤخرًا عن تدريب فريق روما الإيطالي، ويبلغ رانييري من العمر 67 عامًا، وتولي تدريب العديد من الأندية خلال مشواره أبرزها، فالنسيا وأتليتكو مدريد ويوفنتوس وانتر ميلان وروما وتشيلي وموناكو، وليستر وفولهام وفيورنتينا ونابولي، كما له تجربة تدريبية مع منتخب اليونان.





4- آرسين فينجر:

المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، من المدربين الذين لا يرتبطون بأي أندية في الوقت الحالي، منذ رحيله عن تدريب "الجانرز"، ويعتبر أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، تولي تدريب أندية كان ونانسي وموناكو ، قبل بداية رحلته مع أرسنال والتي استمرت 22 عامًا حصد خلالها عدة ألقاب وبطولات.





5- لوران بلان:

تولى المدرب الفرنسي صاحب الـ53 عامًا، تدريب بودرو في عام 2007 واستطاع أن يحصد لقب الدوري ويحقق إنجازات رائعة في أولى تجاربه التدريبية ومن ثم بعد ذلك أصبح مدربًا لمنتخب فرنسا وبعدها مدربًا لمارسيليا وباريس سان جيرمان لمدة 3 سنوات حقق خلالها عدة بطولات، قبل ان يرحل في 22 يونيو 2016 ومنذ ذلك التاريخ لم يرتبط بأي فريق جديد.





6- تيري هنري:

نجم منتخب فرنسا السابق، تيري هنري من المدربين المتاحين حاليًا، حيث بدأ مشواره التدريبي كمدرب مساعد ضمن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي الفائز بالمركز الثالث في مونديال روسيا 2018، وكان هدفًا لمنتخب مصر لخلافة الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة السابق لكن المفاوضات لم تكتمل، وبعدها تولي قيادة موناكو حتي 24 يناير الماضي قبل أن تتم إقالته بسبب سوء النتائج، ولم يرتبط بأي فريق جديد حتي الآن.





7- هيرفي رينارد:

أصبح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد متاحًا بعد إستقالته من تدريب منتخب المغرب عقب فشله في تجاوز دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا، ويعتبر رينارد من المدربين المميزين حقق لقب البطولة الإفريقية مرتين مع زامبيا وكوت ديفوار، ويمتلك خبرات تدريبية جيدة، كما كان هدفًا للأهلي ومنتخب مصر في وقت سابق، ويمكن أن يكون خيارًا مناسبًا لقيادة منتخب الفراعنة بالمرحلة القادمة.





8- حسن شحاتة:

أما بالنسبة للمدربين المصريين المتاحين لقيادة منتخب مصر في المرحلة القادمة، يأتي في صدارة الترشيحات المعلم حسن شحاتة، أحد أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية، وصاحب إنجاز التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010، يمتلك خبرات تدريبية كبيرة وشخصية قوية وإمكانيات فنية عالية ويستطيع قيادة سفينة الفراعنة في الوقت الحالي.





9- حسام البدري:

دائمًا ما يطرح اسم مدرب الأهلي السابق حسام البدري على مائدة المرشحين لقيادة منتخب مصر بعد رحيل أي مدرب، وذلك لما يمتلكه "البدري" من سيرة ذاتية قوية، حقق نجاحات رائعة خلال 3 ولايات تدريبية للأهلي، بالإضافة لتدريب انبي والمريخ السوداني وأهلي طرابلس، كما سبق وتولي القيادة الفنية للمنتخب الأوليمبي، ويشغل حاليًا منصب رئيس نادي بيراميدز، ولن يتأخر عن الموافقة على قيادة منتخب الفراعنة حال تلقيه عرضًا رسميًا.





10- ضياء السيد:

لم يرتبط ضياء السيد بتدريب أي فريق منذ رحيله عن قيادة النجوم في 23 يوليو الماضي، ويعتبر أحد الخيارات المتاحة لقيادة منتخب مصر في المرحلة القادمة، خاصة وأنه يعتبر "الأب الروحي" للجيل الحالي للمنتخب بما فيهم محمد صلاح والنني والشناوي وأحمد حجازي، حيث كان مدربًا لهؤلاء اللاعبين خلال قيادته لمنتخب الشباب، كما عمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، كما سبق وشغل منصب المدرب العام لمنتخب الفراعنة مع الأمريكي بوب برادلي.



