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3 % ارتفاع في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:53 م
3 % ارتفاع في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء
ارشيفية
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وكالات
 
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صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 3 %،  وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس تراجع قوي في مخزونات النفط بالولايات المتحدة حيث هبطت بمقدار 9.5 مليون برميل بفارق كبير عن توقعات المحللين.

في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة النفطي بمقدار 100 ألف برميل يومياً حلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 12.300 مليون برميل يومياً.

وكانت أسعار النفط قد تعرضت لضغوط من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي وسط زيادة الضرر من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي استمرت على مدار العام الماضي.

ويقابل تلك الضغوط خفض منظمة أوبك وحلفائها مستويات الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً منذ بداية العام ثم تمديد الاتفاق في مطلع الشهر الجاري وحتى نهاية مارس المقبل.

وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 2.7 بالمائة إلى 65.88 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 2.8 بالمائة مُسجلاً 59.45 دولار للبرميل.
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المزيد عن: منظمة اوبك معهد الطاقة الاقتصاد الدولي اخبار الاقتصاد أسعار النفط
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