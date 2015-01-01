هاشتاج "حساب المواطن" يتصدر تويتر في السعودية تزامنًا مع بدء صرف الدعم
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:54 م
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أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن إيداع الدعم المقدم لشهر يوليو 2019 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، والذي سيستمر حتى نهاية اليوم.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن أنه سيودع الدفعة العشرين لمستحقي الدعم من مستفيدي البرنامج يوم العاشر من يوليو الجاري، والذي يوفق يوم الأربعاء المقبل.
ويهدف حساب المواطن السعودي إلى مساعدة ذوي الدخل المنخفض، على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.
وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، كما يتم تقديم الموعد يوما واحدا أو تأخيره يوما واحدا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.
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