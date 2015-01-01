ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هاشتاج "حساب المواطن" يتصدر تويتر في السعودية تزامنًا مع بدء صرف الدعم

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:54 م
هاشتاج حساب المواطن يتصدر تويتر في السعودية تزامنًا مع بدء صرف الدعم
حساب المواطن - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
التسجيل في حساب المواطن | موقع حساب المواطن الرسمي | شكاوى حساب المواطن | حساب المواطن | تسجيل حساب المواطن | البوابة الالكترونية لحساب المواطن | حساب المواطن السعودي

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن إيداع الدعم المقدم لشهر يوليو 2019 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، والذي سيستمر حتى نهاية اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن أنه سيودع الدفعة العشرين لمستحقي الدعم من مستفيدي البرنامج يوم العاشر من يوليو الجاري، والذي يوفق يوم الأربعاء المقبل.

ويهدف حساب المواطن السعودي إلى مساعدة ذوي الدخل المنخفض، على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، كما يتم تقديم الموعد يوما واحدا أو تأخيره يوما واحدا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.
Advertisements
المزيد عن: هاشتاج حساب المواطن موقع حساب المواطن الرسمي شكاوى حساب المواطن حساب المواطن السعودي حساب المواطن تويتر تسجيل حساب المواطن بدء صرف الدعم السعودية التسجيل في حساب المواطن البوابة الالكترونية لحساب المواطن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
-
x
18:00
-
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا