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شباب "كيب تاون" عن سعادتهم لزيارة مصر: "سنسجل فيلمًا وثائقيًا للرحلة"

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:52 م
شباب كيب تاون عن سعادتهم لزيارة مصر: سنسجل فيلمًا وثائقيًا للرحلة
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أمنية فوزي
 
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أعربت ميجن ورنر، صاحبة فكرة تصنيع طائرة "سلينغ 4" والطيران بها عبر أفريقيا، عن سعادتها البالغة لزيارتها لمصر، موجهة الشكر لوزارة لطيران المدني المصرية على مساعدتهم وحفاوة الاستقبال.

وأشارت "ميجن"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "ten" اليوم الأربعاء، إلى أنها كانت تحلم منذ صغرها، بزيارة الأهرامات، معلقة: "حلمي تحقق اليوم"، لافتة إلى أنها سجلت كل تفاصيل الرحلة، وتنوي عمل فيلم وثائقي، لتوثيق الرحلة بمراحلها المختلفة.

في حين قال أدريان بيتر، قائد الطائرة، إنه كان يعتقد أن القاهرة مجرد صحراء، لكنه فوجئ بحجم الإنجازات والأماكن السياحية الموجودة بها.

وأضاف هندرك كوتذر، الطيار الثاني المسؤول عن أمن الرحلة، أنهم واجهوا عدة مشاكل أثناء الرحلة منها؛ التزود بالوقود وبعض الأعطال الإلكترونية، ولكن تم التغلب عليها.
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