تكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس.. برامج دراسية جديدة بالجامعات التكنولوجية

تبدأ اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية بدءا من يوم السبت الموافق 13/7/2019 حتى 20/7/2019، 2019 بالمعهد الفني الصناعي بالمطرية (القاهرة)، وكلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف (بني سويف)، والمعهد الفني الصناعي بقويسنا (قويسنا محافظة المنوفية)، وفقًا لما أعلنه مكتب التنسيق اليوم.









ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالجامعات التكنولوجية بداية من العام 2019 -2020 وتعمل هذه الكليات والجامعات على برامج وتخصصات علمية بالجامعات التكنولوجية.





وهناك عدد من البرامج الدراسية تقدمها الجامعات التكنولوجية، وهى:

أولاً: جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، البرامج التى سوف تبدأ بها الدراسة هذا العام 2019/2020 هى: (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة و المتجددة ، والاوتوترونكس، والميكاترونكس).





أما بالنسبة للبرامج المقترح تنفيذها في السنوات القادمة وفقًا للموارد المالية واحتياجات سوق العمل هى: (تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الصناعات المعدنية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية).





ثانياً: جامعة الدلتا التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، والبرامج التى سوف تبدأ بها الدراسة هذا العام 2019/2020 هى: (الأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس).





أما بالنسبة للبرامج المقترح تنفيذها في السنوات القادمة وفقاً للموارد المالية واحتياجات سوق العمل هى: (تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، تكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات، تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، تكنولوجيا الإلكترونيات البصرية والليزر، تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، تكنولوجيا تصنيع المعادن بالحاسب، تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، تكنولوجيا الصناعات الكيميائية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المواد العامة، تكنولوجيا صناعة السيراميك ومواد البناء، تكنولوجيا المواد البوليميرية والبتروكيماوية).









ثالثاً: جامعة بني سويف التكنولوجية:الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية، البرامج التى سوف تبدأ بها الدراسة هذا العام 2019/2020 هى (الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات).





أما بالنسبة للبرامج المقترح تنفيذها في السنوات القادمة وفقاً للموارد المالية واحتياجات سوق العمل، هى: (برنامج ميكاترونكس "وسوف يقوم الجانب الكوري بإعداد وصف البرامج واللائحة الدراسية لها ووصف للمقررات" وبرنامج العلوم المالية والمصرفية).