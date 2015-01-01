الإسكان تكشف عن شروط التصالح في مخالفات البناء

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قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه سيتم تنفيذ قانون "التصالح مع مخالفات البناء" غدا، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون.



وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن القانون يضم 6 أشكال للمخالفات القابلة للتقنين والتصالح فيها.



وأوضح أن التصالح في مخالفات البناء يشمل الارتفاعات ومخالفات التقسيم المعماري، لافتًا إلى أنه سيتم دفع قيمة مخالفات البناء على 3 سنوات بأقساط متساوية.



ونوه إلى أن المخالف يحصل على قسيمة التصالح بعد كافة الأقساط المقررة، مشددًا على أنه لن يتم التصالح مع مخالفات المبانى التى شكل خطورة على السكان.



وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن طلاء واجهات المبانى أحد شروط التصالح فى مخالفات البناء.

