بعد الإعلان عن بدء اختبارات القدرات.. تعرف على الكليات التكنولوجية

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، و ستبدأ اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية بدءا من يوم السبت الموافق 13/7/2019 حتى 20/7/2019، 2019 با لمعهد الفني الصناعي بالمطرية (القاهرة)، وكلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف (بني سويف)، و المعهد الفني الصناعي بقويسنا (قويسنا محافظة المنوفية).









وننشر لكم التفاصيل الكاملة للجامعات التكنولوجية، وستبدأ الدراسة فى شهر سبتمبر المقبل فى ثلاث كليات تكنولوجية جديدة بالجامعات التكنولوجية التالية:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتجمع الخامس

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا.

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية بمحافظة بنى سويف.





وذلك للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الثلاث سنوات، وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول.





ومدة الدراسة بهذه الكليات أربع سنوات (٢+٢) تتيح للطالب بعد أول عامين الحصول علي دبلوم مهنى فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول علي درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا، مما يعكس الاهتمام بطلاب التعليم الفني، وأهمية هذا النوع من التعليم، وذلك في تخصصات (تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الميكاترونكس والأوتوترونكس "السيارات" وهذه البرامج هي مجرد البداية لمجموعة من البرامج التكنولوجية الجديدة والمطلوبة في سوق العمل، مثل: تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، وتكنولوجيا الأجهزة الطبية، وتكنولوجيا السياحة).