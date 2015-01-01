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جمال عبدالرحيم: دورة تدريبية في تحرير الخبر الديني بين 'الصحفيين' و'الأوقاف' السبت

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:41 م
جمال عبدالرحيم: دورة تدريبية في تحرير الخبر الديني بين 'الصحفيين' و'الأوقاف' السبت
جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
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تنظم نقابة الصحفيين، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، دورة تدريبية للصحفيين في قضايا تجديد الخطاب الديني، والقواعد المهنية في تحرير الخبر الديني، وذلك اعتبارًا من السبت المقبل، ولمدة 5 أيام متتالية.


ويفتتح الدورة كل من: وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وذلك الساعة الثانية عشرة ظهر السبت المقبل، بأكاديمية التدريب التابعة للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر.


وقال جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، إن مدة الدورة خمسة أيام، تنفذ منها ثلاثة بمقر أكاديمية الأوقاف، وتتناول قضايا تجديد الخطاب الديني، ويحاضر فيها علماء من الأزهر والأوقاف، ويومان بنقابة الصحفيين، تتناول القواعد المهنية في تحرير الخطاب الديني، ويحاضر فيها خبراء متخصصون في هذا المجال.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الدورة التدريبية تختتم يوم الأربعاء المقبل بمركز التدريب بالنقاب، لتوزيع الشهادات على الصحفيين المشاركين في احتفال يشارك فية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وأعضاء مجلس النقابة، وقيادات وزارة الأوقاف.
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المزيد عن: وزارة الأوقاف نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين ضياء رشوان جمال عبدالرحيم الفجر
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