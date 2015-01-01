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سفراء المملكة والإمارات ومصر واليمن في الأمم المتحدة يناقشون الجهود الإنسانية باليمن

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:39 م
سفراء المملكة والإمارات ومصر واليمن في الأمم المتحدة يناقشون الجهود الإنسانية باليمن
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الفجر السعودي
 
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عقد سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر واليمن لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بيتر ماورر.

وناقش الاجتماع الجهود الإنسانية وأعمال الإغاثة في اليمن، والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني.
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المزيد عن: مصر سفراء اليمن المملكة الجهود الانسانية الامارات
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