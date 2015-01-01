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الدفعة الـ20| حساب المواطن يعلن عن رابط الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:31 م
الدفعة الـ20| حساب المواطن يعلن عن رابط الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق
رابط الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن
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أعلن برنامج حساب المواطن عن رابط الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق والمبلغ المفترض إيداعه للأسرة متوسطة الدخل والرابط هو http://portal.ca.gov.sa .

وجاء هذا ردا على شكوى موظف سعودي، رافضا أخد المبلغ المقدم من برنامج حساب المواطن السعودي اليوم الأربعاء قائلا "انا موظف بالبلديه و زوجتي اداريه و عيالي 4 استلم 700 ريال.. ليييه؟!".

ويحرص حساب المواطن على الرد على كافة الشكاوى والاستفسارات، وعن السؤال المذكور أعلاه قال حساب الواطن عبر تويتر "يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية". 


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