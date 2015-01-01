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أمين جازان يطلع قنصل فرنسا على المميزات السياحية والثقافية للمنطقة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:32 م
أمين جازان يطلع قنصل فرنسا على المميزات السياحية والثقافية للمنطقة
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الفجر السعودي
 
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استعرض أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، أبرز المشاريع والخدمات البلدية التي تقدمها أمانة المنطقة والبلديات الـ ٢٥ المرتبطة بها.

جاء ذلك خلال استقباله، بمكتبه اليوم، القنصل العام للسفارة الفرنسية مصطفى مهراج والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً .

وقدم أمين جازان نبذة تعريفية عن منطقة جازان وما لها من تاريخ عريق وحاضر مميز ومستقبل واعد، كما تطرق لمعالم المنطقة الطبيعية التي أعطتها تميزاً في الجوانب الثقافية والمناخية والسياحية.

وأطلع القنصل العام على لمحات من التطور التنموي القائم بالمنطقة وإسهامات أمانة منطقة جازان في القطاع البلدي وحجم فرص الاستثمار المتاحة في شتى المجالات، والتي تعتبر فرصة حقيقية للمستثمرين للاستفادة من المزايا التي تتميز بها المنطقة لا سيما وأنها وجهة سياحية.

فيما استمع أمين جازان والمسؤولون في الأمانة من القنصل العام الفرنسي والمختصين في القنصلية إلى جوانب التبادل المعرفي والتعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجالات عديدة .

وفي نهاية اللقاء، شكر أمين جازان القنصل العام الفرنسي والوفد المرافق له على الزيارة، متمنياً لهم طيب الإقامة في مدينة جيزان.

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