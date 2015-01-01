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الوزراء: التعاقد مع المقاولون العرب لتنفيذ منظومة النظافة بمدينة مرسي مطروح

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:35 م
الوزراء: التعاقد مع المقاولون العرب لتنفيذ منظومة النظافة بمدينة مرسي مطروح
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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يحي حلمي
 
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وافق مجلس الوزراء علي طلب التعاقد مع شركة نهضة مصر التابعة لشركة المقاولون العرب لتنفيذ منظومة النظافة بمدينة مرسي مطروح، مع إعطاء الشركة 25% من قيمة التعاقد كدفعة مقدمة.

كما وافق مجلس الوزراء علي بروتوكول التعاون بين صندوق دعم وتطوير الطيران المدني وشركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية لإيجار قاعة أوبرا وملحقاتها (مملوكة للصندوق) لمدة 3 سنوات، ويأتي ذلك في إطار حرص صندوق دعم وتطوير الطيران المدني على القيام بمباشرة إختصاصاته والتي من بينها رعاية العاملين بمجال الطيران المدني إجتماعياً وثقافياً ورياضياً.
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