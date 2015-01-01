الوزراء: التعاقد مع المقاولون العرب لتنفيذ منظومة النظافة بمدينة مرسي مطروح

وافق مجلس الوزراء علي طلب التعاقد مع شركة نهضة مصر التابعة لشركة المقاولون العرب لتنفيذ منظومة النظافة بمدينة مرسي مطروح، مع إعطاء الشركة 25% من قيمة التعاقد كدفعة مقدمة.



