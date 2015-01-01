الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية

وافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من وزارة الإسكان.





ويأتي هذا التعديل في إطار الحرص علي تطوير وتحديث خدمات مكتب براءات الإختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال تسهيل إجراءات طلب البراءة، وقدرة مكتب براءات الإختراع علي العمل إلكترونيا ومواكبة التقدم التكنولوجي لمكاتب البراءات المناظرة ولحسن سير العمل وسرعته وتوفيراً للنفقات.



