ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:34 م
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
Advertisements
طباعة
يحي حلمي
 
Advertisements
وافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من وزارة الإسكان.

ويأتي هذا التعديل في إطار الحرص علي تطوير وتحديث خدمات مكتب براءات الإختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال تسهيل إجراءات طلب البراءة، وقدرة مكتب براءات الإختراع علي العمل إلكترونيا ومواكبة التقدم التكنولوجي لمكاتب البراءات المناظرة ولحسن سير العمل وسرعته وتوفيراً للنفقات.

وشملت تلك التعديلات وسيلة إخطار صاحب الشأن بكتاب مصحوب بعلم الوصول للقرارات الصادرة من مكتب براءات الاختراع على أن تضاف عبارة " أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى" في المواد أرقام  (19، 20، 22 ،24 ،25 ،29 ،34، 42، 43، 60) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003.
Advertisements
المزيد عن: الملكية الفكرية الحكومة اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
-
x
18:00
-
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا