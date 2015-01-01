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الوزراء يوافق على تخصيص أراضي بشمال سيناء لإقامة بعض المشروعات

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:33 م
الوزراء يوافق على تخصيص أراضي بشمال سيناء لإقامة بعض المشروعات
مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
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يحي حلمي
 
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وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء، لإستخدامها في إقامة بعض المشروعات. 

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد أن بعض المشروعات منها مساحة 3,36 فدان تقريباً، ومساحة 13,62 فدان تقريباً، لإستخدامهما في إقامة عدد 2 وحدة غسيل وتكرير الملح الخام المنتج من ملاحتي البيئة رقمي 2 و3، وكذا مساحة 59,35 فدان تقريباً، ومساحة 58,86 فدان تقريباً، لإستخدامهما في إقامة منطقة صديقة البيئة للتخلص النهائي من النفايات علي قطعتي أرض تشمل (محرقة للنفايات، ومقلب للمخلفات، ومصنع تدوير المخلفات، ومنطقة مقابر).
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