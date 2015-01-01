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ماني يقود تشكيل السنغال.. ومونييه على رأس هجوم بنين في مواجهة ربع نهائي أمم إفريقيا 2019

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:30 م
ماني يقود تشكيل السنغال.. ومونييه على رأس هجوم بنين في مواجهة ربع نهائي أمم إفريقيا 2019
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الفجر الرياضي
 
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أعلن أليو سيسيه المدير الفنى لـ منتخب السنغال عن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة بنين، فى السادسة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "الدفاع الجوى" بدور الـ 8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

 

وجاء تشكيل منتخب السنغال كالتالى:

 

حراسة المرمى: جوميز

 

خط الدفاع: جاساما – كوليبالى – شيخو كوياتيه – سابالى

 

خط الوسط: ادريسا جاى – الفريد نداى – هنرى سافيت

 

خط الهجوم: ساديو مانى – كيتا بالدى – مباى نيانج

 

 

بينما جاء تشكيل بنين كالتالي:

 

حراسة المرمى: الاجبى

 

خط الدفاع: بارازى – أديلهو – فيردون – ايمورو

 

خط الوسط: أديوتى – دا الميدا – سيسينيون

 

خط الهجوم: سوكو – بوتى – ستيف مونييه

 

 

وسيواجه الفائز من لقاء اليوم، الفائز من مواجهة تونس ومدغشقر التى تقام غدًا فى الدور قبل النهائى يوم الأحد المقبل.

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