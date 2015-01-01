محافظ بني سويف يوافق على 348 طلب تقنين لأراضي الدولة (صور)

Advertisements

صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أنه تم "حتى الآن" الموافقة على 347 طلب تقنين، وتحرير 89 عقد ابتدائي، بواقع 80 عقد لأراضي "مباني" على مساحة 11 ألف و750 مترًا،و9 عقود زراعة على مساحة 36 ألف و687 فدان،مشيرا إلى أنه تم فحص 7085 طلب، وجاري المعاينة بشكل منتظم وحسب برنامج محدد.



جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا للبت بديوان عام المحافظة،وذلك بحضوراللواء أشرف حافظ رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف،واللواء عصام العلقامي السكرتير العام،والعقيد محمد جمعة حجازي المستشار العسكري للمحافظة،والمستشار محمد صلاح مطر مفوض الدولة،والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة،والمحاسب أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك،وسمر فتحي مسؤول المنظومة،ومسؤولى الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية،بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة،والتي ضمت مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير.



وأكد المحافظ، في بيان له، على أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.