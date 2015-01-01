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طليقة علي ربيع تغازل جمهورها بإطلالة قصيرة (صور)

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:24 م
طليقة علي ربيع تغازل جمهورها بإطلالة قصيرة (صور)
ندى محمود
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الفجر الفني
 
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شاركت ندى محمود، طليقة الفنان علي ربيع، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، بصور لها من حفل زفاف.

ظهرت ندى بفستان قصير منقوش عليه بالورود ذات اللون الأبيض فى الذهبى، وارتدت صندل بكعب عالٍ باللون الذهبى.

اكتملت إطلالة ندى بشعرها القصير المنسدل أسفل الرقبة، واضعة بعض اللمسات البسيطة من المكياج الراقى المناسب لإطلالتها.

وتختار ندى محمود الأزياء المواكبة لصيحات الموضة سواء الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيك والسواريه أيضا، كما تعتمد على قصات وتسريحات الشعر البسيطة.

طليقة علي ربيع تغازل جمهورها بإطلالة قصيرة (صور)
طليقة علي ربيع تغازل جمهورها بإطلالة قصيرة (صور)
طليقة علي ربيع تغازل جمهورها بإطلالة قصيرة (صور)
طليقة علي ربيع تغازل جمهورها بإطلالة قصيرة (صور)
طليقة علي ربيع تغازل جمهورها بإطلالة قصيرة (صور)
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