طليقة علي ربيع تغازل جمهورها بإطلالة قصيرة (صور)

ظهرت ندى بفستان قصير منقوش عليه بالورود ذات اللون الأبيض فى الذهبى، وارتدت صندل بكعب عالٍ باللون الذهبى.



اكتملت إطلالة ندى بشعرها القصير المنسدل أسفل الرقبة، واضعة بعض اللمسات البسيطة من المكياج الراقى المناسب لإطلالتها.



وتختار ندى محمود الأزياء المواكبة لصيحات الموضة سواء الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيك والسواريه أيضا، كما تعتمد على قصات وتسريحات الشعر البسيطة.



