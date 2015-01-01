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صحة الإسكندرية: نجاح 100% لطالبات الفرقة الثالثة لمدارس التمريض

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:30 م
صحة الإسكندرية: نجاح 100% لطالبات الفرقة الثالثة لمدارس التمريض
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دينا حسن- محمد رجب
 
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اعتمد اليوم الإربعاء الدكتور ”علاء عثمان“ وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية نتيجة امتحان الدور الأول للفرقة الثالثة بمدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية وعددها ست مدارس، حيث نجحت جميع المتقدمات للامتحان بجميع المدارس وعددهن 236 طالبة بنسبة نجاح 100%. 

يذكر أن عدد المتقدمات للامتحان بمدرسة مستشفى الجمهورية بلغ 31 طالبة، بمدرسة مستشفى رأس التين 48 طالبة، بمدرسة مستشفى أبو قير 44 طالبة بمدرسة مستشفى دار إسماعيل 33 طالبة، بمدرسة مستشفى العامرية 30 طالبة، وبمسشفى مدرسة برج العرب 50 طالبة.
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