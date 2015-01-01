صحة الإسكندرية: نجاح 100% لطالبات الفرقة الثالثة لمدارس التمريض
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:30 م
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
Advertisements
اعتمد اليوم الإربعاء الدكتور ”علاء عثمان“ وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية نتيجة امتحان الدور الأول للفرقة الثالثة بمدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية وعددها ست مدارس، حيث نجحت جميع المتقدمات للامتحان بجميع المدارس وعددهن 236 طالبة بنسبة نجاح 100%.
يذكر أن عدد المتقدمات للامتحان بمدرسة مستشفى الجمهورية بلغ 31 طالبة، بمدرسة مستشفى رأس التين 48 طالبة، بمدرسة مستشفى أبو قير 44 طالبة بمدرسة مستشفى دار إسماعيل 33 طالبة، بمدرسة مستشفى العامرية 30 طالبة، وبمسشفى مدرسة برج العرب 50 طالبة.
يذكر أن عدد المتقدمات للامتحان بمدرسة مستشفى الجمهورية بلغ 31 طالبة، بمدرسة مستشفى رأس التين 48 طالبة، بمدرسة مستشفى أبو قير 44 طالبة بمدرسة مستشفى دار إسماعيل 33 طالبة، بمدرسة مستشفى العامرية 30 طالبة، وبمسشفى مدرسة برج العرب 50 طالبة.
Advertisements
المزيد عن: مصر صحة الاسكندرية اخبار
- صحة الإسكندرية: 98% نسبة النجاح بمدارس التمريض بصحة الإسكندرية
- وكيل "صحة الدقهلية" يعتمد نتيجة مدارس التمريض بنسبة نجاح 95%
- محافظ البحيرة تعتمد نتيجة "التمريض" بنسبة نجاح 100%
- 89% نسبة النجاح بالصف الثالث الثانوي لمدارس التمريض في الإسكندرية
- ١٠٠٪ نسبة النجاح بالفرقة الثالثة ثانوي للتمريض بمدارس الفيوم
- الشيماء محمود.. الأولى على مدارس التمريض بالثانوية الفنية في قنا.. تعرف على باقي النتائج (صور)
- 95.2% نسبة نجاح في الدور الأول لمدارس التمريض بالإسكندرية
- وكيل صحة الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الأول لامتحانات مدارس التمريض