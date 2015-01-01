أوقاف دمياط: تم بيع 200 صك من صكوك الأضاحي بمشاركة الأخوة الأقباط
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:28 م
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أعلن الشيخ محمد محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء،عن بيع ما يقرب من 200 من صكوك الأضاحي حتى الوقت الراهن، حيث تم البدء في بيع صكوك الأضاحي في المحافظات المصرية.
أوضح الشيخ محمد سلامة، تم بيع 200 من صكوك الأضاحي في دمياط، بمشاركة الأخوة الأقباط الذين قد ساهموا بشكل كبير، وكان من بينهم الأب “بندليمون بشري” كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس.
وأضاف "سلامة" أننا نعمل سنويًا كـ أوقاف وكنيسة من أجل بيع المزيد من صكوك الأضاحي من أجل مساعدة الفقراء، أو توجيهها إلى علاج المرضى في المستشفيات، كما حدث من قبل، بالتواصل مع الشركاء، والمؤسسات الحكومية والأصدقاء.
أوضح الشيخ محمد سلامة، تم بيع 200 من صكوك الأضاحي في دمياط، بمشاركة الأخوة الأقباط الذين قد ساهموا بشكل كبير، وكان من بينهم الأب “بندليمون بشري” كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس.
وأضاف "سلامة" أننا نعمل سنويًا كـ أوقاف وكنيسة من أجل بيع المزيد من صكوك الأضاحي من أجل مساعدة الفقراء، أو توجيهها إلى علاج المرضى في المستشفيات، كما حدث من قبل، بالتواصل مع الشركاء، والمؤسسات الحكومية والأصدقاء.
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