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السلطات الألمانية تطلق حملة واسعة ضد الزواج الصوري

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:27 م
السلطات الألمانية تطلق حملة واسعة ضد الزواج الصوري
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وكالات
 
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شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية في أربع محافظات صباح اليوم ضد عصابات الزواج الصوري.

قال متحدث باسم الشرطة إن أكثر من 500 شرطي فتشوا 38 عقارا في ولايات سكسونيا وتورينغين وراينلاند وبافاريا من بينها 29 عقارا في مدينة لايبتسيغ. وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن الحملة استهدفت نحو 60 مشتبها بهم، وتم القبض على 30 منهم حتى الآن ، بتهم تدور حول الاشتباه في الوساطة والتنظيم لزيجات صورية من نساء أوروبيات من أجل الحصول على تصريح الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشرطة إن الوساطات تتم مقابل مبلغ يتراوح بين 15 ألف إلى 22 ألف يورو.

وأكدت الشرطة أنها حصلت من الخارج على معلومات بشأن الأفراد المتورطين، لذلك فإن الشرطة الاتحادية تتعاون في هذه القضية مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).

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