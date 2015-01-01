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بأسلوب جديد وساخر.. "الدقاق" ينتهي من تصوير "الحكواتي" (صور)

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:26 م
بأسلوب جديد وساخر.. الدقاق ينتهي من تصوير الحكواتي (صور)
الدقاق
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الفجر الفني
 
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انتهي المخرج عادل رضوان، من تصوير برنامج "الحكواتي" تأليف محمد أمير، وتقديم الفنان الشاب محمد الدقاق.

 

وقال عادل رضوان، في تصريحات صحفية اليوم، بإن البرنامج حاليًا في المراحل النهائية للجرافيكس تنفيذ علي صبري، والمكساج محمد شفيق تمهيدا لعرضه قريبًا.

 

برنامج "الحكواتي" برنامج تاريخي يحكي 50 حكاية تاريخية عبر العصور بأسلوب جديد وساخر، وستترجمه إلي الإنجليزية ميرنا زكي، البرنامج من إنتاج شركة Newage Productions.

بأسلوب جديد وساخر.. "الدقاق" ينتهي من تصوير "الحكواتي" (صور)
بأسلوب جديد وساخر.. "الدقاق" ينتهي من تصوير "الحكواتي" (صور)
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