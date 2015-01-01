ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

التضخم يسجل أدني معدلاته منذ 3 سنوات في مصر نتيجة لإنخفاض أسعار الغذاء

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:19 م
التضخم يسجل أدني معدلاته منذ 3 سنوات في مصر نتيجة لإنخفاض أسعار الغذاء
ارشيفية
Advertisements
طباعة
أحمد الشيخ
 
Advertisements
تباطأت معدلات التضخم في مصر لأدنى مستوياتها في 3 سنوات بفضل انخفاض أسعار الغذاء، ومن المتوقع بشكل كبير أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة ليحقق التوازن مع التأثير الناتج عن تأثير خفض الدعم على الوقود مؤخراً.  

ارتفعت أسعار المستهلك في المناطق الحضرية في مصر بنسبة 9.4% بقياس سنوي وذلك في يونيو مقارنة بـ 14.1% في مايو ، وفقًا لجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. و على أساس شهري، انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.2% وجاء هذا التباطؤ مفاجئًا للعديد من الاقتصاديين، حيث توقع عدة محللين، منهم محمد أبو باشا رئيس بحوث الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس والتي تتخذ القاهرة مقرا لها، أن يبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 11%.

وقال أبو باشا ، في مذكرة بحثية تم نشرها قبل صدور بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: "من المتوقع أن يتسارع التضخم الشهري في يوليو، لكن القراءات السنوية من المرجح أن تتراجع"، نظرا لإرتفاع قاعدة المقارنة في العام الماضي، حيث كان حجم الخفض في دعم الوقود يقارب ضعف التخفيضات الأخيرة.

قد يسمح انخفاض التضخم للبنك المركزي بالاستقرار على نمط تثبيت الفائدة بينما يقوم بتقييم التأثير التضخمي لخفض الدعم الذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر. تجتمع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس بعد خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في حوالي عام.

كانت خفض الدعم الأخير هو الرابع الذي تقوم به الحكومة منذ أن بدأت برنامجها الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، وتنطوي الإجراءات على إمكانات كبيرة تحقق تأثير اجتماعي وسياسي في دولة تتكبد تكاليف الإصلاحات.
Advertisements
المزيد عن: معدلات الفائدة معدلات التضخم تراجع الاسعار الاقتصاد المصرى اسعار السلع الغذائية اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
-
x
18:00
-
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا