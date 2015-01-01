بـ3 أفلام.. الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تستضيف "أيام الفيلم الإيطالي" 15 يوليو الحالي (صور)

أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الأردن، عن إقامة "أيام الفيلم الإيطالي" بدءًا من الاثنين 15 إلي الأربعاء 17 يوليو 2019 الجاري، وذلك في الساعة الثامنة مساءً، على مسرح الهيئة الملكية الأردنية للأفلام - جبل عمان.

وأعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بأن "أيام الفيلم الإيطالي" ستشمل 3 أفلام إيطالية هم:

"الحبّ وطلقات نارية"، يعرض الاثنين 15 يوليو، وهو من بطولة أنطونيو مانيتي وماركو مانيتي، 133 دقيقة، كوميديا/ جريمة/ موسيقي، بالإيطالية والانجليزية مع ترجمة الى الإنجليزية والايطالية، 2017، غير مناسب لمن هم دون 13 سنة.

وحصد الفيلم الكثير من الجوائز منها: جائزة جولدن جلوب إيطاليا لأفضل فيلم كوميديا وجائزة المسابقة الإيطالية في مهرجان باري السينمائي الدولي وجائزة الكرز الذهبي في مهرجان سيراس السينمائي وجوائز ديفيد دي دوناتيلو لأفضل فيلم وأفضل موسيقى وأفضل أغنية وأفضل تصميم أزياء وأفضل ممثلة مساعدة وجوائز Golden Ciak لأفضل ممثلة مساعدة وأفضل مخرج وأفضل أغنية وجوائز الشريط الفضي في النقابة الوطنية الإيطالية للصحفيين السينمائيين.

"الفتاة في الضباب" يعرض الثلاثاء 16 يوليو، بطولة دوناتو كاريسي، 128 دقيقة، اثارة/ جريمة، بالإيطالية مع ترجمة الى الإنجليزية، 2017، غير مناسب لمن هم دون 16 سنة

حصل فيلم "الفتاة في الضباب" على جوائز ديفيد دي دوناتيلو لأفضل مخرج جديد وكذلك جائزة جولدن جلوب إيطاليا لأفضل ممثل وأفضل سيناريو.

"مثل قطة على طريق سريع" يعرض الأربعاء 17 يوليو، بطولة ريكاردو ميلاني، 98 دقيقة، كوميديا، بالإيطالية مع ترجمة الى الإنجليزية، وطرح للعرض عام 2017.

وفاز الفيلم بجوائز Golden Ciak لأفضل ممثل وأفضل ممثلة وجوائز جولدن جلوب إيطاليا لأفضل ممثلة والشريط الفضي لأفضل فيلم كوميديا وأفضل ممثلة في النقابة الوطنية الإيطالية للصحفيين السينمائيين.