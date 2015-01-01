جامعة بني سويف تستضيف لجنة القطاع الهندسي للإعداد لافتتاح قسمي الميكانيكا والكهرباء

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استقبل صباح اليوم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الدكتورسعيد علام عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والدكتور تامر النادي، وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس أعضاء لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور محمد سلامة، عميد كلية الهندسة.



وأوضح رئيس الجامعة أن الزيارة تأتي كزيارة تمهيدية لافتتاح قسمي الميكانيكا والكهرباء بالكلية، والتأكد من توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، وما تم إنجازه بالكلية خلال الوقت الراهن للتأكد من الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة للإقسام الجديدة، كما تطرق اللقاء لمناقشة مقترح إضافة برامج جديدة في التخصصات الهندسية المختلفة تلبي احتياجات سوق العمل.

