التحقيق مع عاطلين بتهمة قتل صديقهما بمصر الجديدة.. و"المخدرات" كلمة السر

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تباشر نيابة مصر الجديدة، التحقيق مع عاطلين أنيها حياة صديقهما طعنا بالسكين، عقب نشوب مشاجرة بينهما، بسبب الخلاف على بيع المخدرات بنواحي منطقة مصر الجديدة.



وتعود البداية بتلقي قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا بمقتل عاطل عقب اصابته بطعنات في انحاء متفرقة من جسده،انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن مرتكب الحادث 2 من أصدقاء المجني عليه نشبت بينهم مشاجرة بسبب الخلاف على حصيلة بيع المخدرات، وتم القبض عليهم وإحالتهم لنيابة مصر الجديدة.