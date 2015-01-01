ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فنزويلا تنفي نشر روسيا قوات لدعم مادورو

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:59 م
فنزويلا تنفي نشر روسيا قوات لدعم مادورو
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
نفى الملحق العسكري الفنزويلي في موسكو اليوم الأربعاء، مزاعم الجيش الأمريكي بأن روسيا نشرت قوات في فنزويلا لدعم الرئيس نيكولاس مادورو.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن خوسيه رافائيل توريالبا بيريز "هذه المزاعم لا أساس لها وتظهر أن الولايات المتحدة، لا تعلم تفاصيل التعاون الدفاعي الروسي الفنزويلي".

يذكر أن روسيا، أحد الحلفاء الرئيسيين للحكومة الفنزويلية التي تعصف بها المشاكل، واعترفت سابقاً بإرسال فنيين لفنزويلا لصيانة معدات عسكرية وفقاً للاتفاقيات بين الدولتين.

وأخبر الأدميرال الأمريكي كريغ فالر اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ، أبن روسيا باعت معدات عسكرية بنحو 9 مليارات دولار لفنزويلا في العقد الماضي، وأضاف "هناك قوات روسية ومقاولون من وزارة الدفاع، يوجدون بالمئات في فنزويلا".

وأوضح فالر، رئيس القيادة الجنوبية الأمريكية التي تركز على أمريكا الوسطى والجنوبية "هؤلاء الروس يدعمون نظام مادورو".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
-
x
18:00
-
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا