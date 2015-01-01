فنزويلا تنفي نشر روسيا قوات لدعم مادورو

نفى الملحق العسكري الفنزويلي في موسكو اليوم الأربعاء، مزاعم الجيش الأمريكي بأن روسيا نشرت قوات في فنزويلا لدعم الرئيس نيكولاس مادورو.





ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن خوسيه رافائيل توريالبا بيريز "هذه المزاعم لا أساس لها وتظهر أن الولايات المتحدة، لا تعلم تفاصيل التعاون الدفاعي الروسي الفنزويلي".





يذكر أن روسيا، أحد الحلفاء الرئيسيين للحكومة الفنزويلية التي تعصف بها المشاكل، واعترفت سابقاً بإرسال فنيين لفنزويلا لصيانة معدات عسكرية وفقاً للاتفاقيات بين الدولتين.





وأخبر الأدميرال الأمريكي كريغ فالر اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ، أبن روسيا باعت معدات عسكرية بنحو 9 مليارات دولار لفنزويلا في العقد الماضي، وأضاف "هناك قوات روسية ومقاولون من وزارة الدفاع، يوجدون بالمئات في فنزويلا".





وأوضح فالر، رئيس القيادة الجنوبية الأمريكية التي تركز على أمريكا الوسطى والجنوبية "هؤلاء الروس يدعمون نظام مادورو".