مقتل مذيع أخبار باكستاني بالرصاص في كراتشي

أعلنت وسائل الإعلام المحلية، أن مريد عباس، مذيع الأخبار، قُتل بالرصاص ليلة الثلاثاء في منطقة شديدة الحراسة في كراتشي.





وقالت الشرطة، إنه كان يعمل مع قناة بول نيوز الباكستانية، وقُتل بسبب نزاع شخصي.





وحسب تقارير وسائل الإعلام الباكستانية، فقد كان مريد عباس مع صديقه خارج مقهى عندما أطلق عاطف زمان، النار عليهم.





وتشير التحقيقات الأولية، إلى أن المتهم كان لديه نزاع مالي مع "عباس"، وطلب من الضحية قهوة في منطقة خيبان البخاري في المدينة، بحجة رد الأموال التي اقترضها. وأطلق المتهم النار على "عباس" وصديقه، وهرب من مكان الحادث.





وقال شارجيل خرَال، وهو مسؤول كبير في الشرطة، إن أحد رجال الشرطة داهم مسكن القاتل المشتبه به، لكنه أطلق النار على نفسه في صدره، فور وصول الشرطة.





وأكد مستشفى جناح الدراسات العليا الطبي أن "عباس" قد مات لدى وصوله إلى المستشفى مصابًا بعدة أعيرة نارية في صدره وبطنه.





وأعرب المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، اللواء آصف غفور، عن تعازيه في الحادث على موقع تويتر.





أثارت الحادثة رد فعل حادةعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجد الكثيرون أن الوضع السياسي في البلاد هو السبب الجذري للقتل. ووصفها أحد مستخدمي الإنترنت بأنه "قتل الديمقراطية"، بينما علق آخرون أن المذيع قد تم إسكاته لكونه يتحدث عن الوضع السياسي الحالي في باكستان.