لاستيلائه على 1.5 مليون جنيه.. تجديد حبس رئيس مكتب تموين عين شمس

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قاضي المعارضات، يجدد حبس رئيس مكتب تموين إيواء عين شمس، وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى تسهيل المتهم الأول استيلاء ثلاثة من بدالى التموين التابعين للمكتب على سلع تموينية من المخصصات التموينية للمواطنين، بالإضافة إلى زيادتها دون وجه حق.



وكانت نيابة الأموال العامة، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا بعدما ثبت من التحريات الرقابية عن تورط المتهمين فى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مخصصات تموينية، بلغت قيمة تلك المخصصات نحو مليون جنية1.5، وكانت هيئة الرقابة الإدارية ضبطت المتهمين الأسبوع الماضى وأمرت بإحالتهم لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق.





