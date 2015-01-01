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شاعر "بابا أوبح" يعتزل الفن ويتفرع للتدين (صورة)

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:53 م
شاعر بابا أوبح يعتزل الفن ويتفرع للتدين (صورة)
بوستر بابا أوبح
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الفجر الفني
 
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قرر الشاعر حسن عزو، صاحب أشهر الأغاني التي أثارت جدلا في الشارع المصري خلال فترة الثمانينات والتسعينات الاعتزال والاتجاه للتدين.

 

وكشف حسن عزو، في تصريحات لـ"الفجر الفني" أنه قدم مسرة حافلة بالأغاني الناجحة طوال مشواره الفني، وأنه قر في الوقت الحالي الاعتزال والتفرغ للتدين – حسب قوله- ومن ضمن ما قدمه "بابا أوبح"، "رقصني يا معلم"، "سبع رقصات واستك"، وكتب لشعبان عبدالرحيم "ترامادول واعدام صدام وحوار صريح"  

 

عزو معروف عنه أنه شخصية ملتزمة ومعظم ما قدمه كان يعبر عن حالة الشارع المصري، وكتب لمعظم المطربين الكبار وحققت أعماله نجاحات كبيرة.

 

ومن أشهر ما كتب لهم فاتن فريد ورمضان البرنس وروبي وفوزي العدوي وحنان عطية وحسن الأسمر وجابر النمر وسيد إمام وعرابي الصغير.

شاعر "بابا أوبح" يعتزل الفن ويتفرع للتدين (صورة)
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